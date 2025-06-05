Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Vefa" ekibi yaşlıların ve kimsesizlerin evini temizleyerek bayrama hazırlıyor

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da "Vefa" ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerini temizliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Vefa" ekibi yaşlıların ve kimsesizlerin evini temizleyerek bayrama hazırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da "Vefa" ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerini temizliyor.

        Bağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hayata geçirilen "Vefa Projesi" kapsamında yaşlı, engelli ve yatalak hastaların evlerinin temizlenmesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılması için aralarında kadınların da bulunduğu 44 kişiden oluşan 21 ekip oluşturuldu.

        Kaymakamlığın desteğiyle ilçe merkezinde evlere giderek temizlik yapan, perdeleri yıkayan, halıları silen görevliler, Kurban Bayramı'na yönelik de çalışma yürütüyor.

        Ekipler, ilçede yaşlı, engelli ve yatalak hastaların bayramı huzurlu geçirmeleri için sisteme kayıtlı 610 evde temizlik yapıyor.

        - "Yaşlılarımız çok mutlu oluyor"

        Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, AA muhabirine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla birçok alanda proje yürüttüklerini söyledi.

        Pendik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bağlar'daki temsilcisi, ilçede vatandaşlara hizmet eden kurum olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vatandaşa en yakın ve en güzel şekilde hizmet etme emir ve talimatları doğrultusunda 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirtti.

        Toplumda yaşlıların önemine işaret eden Pendik, ileri yaştaki vatandaşların geçmişin geleceğe aktarılması noktasında köprü vazifesi üstlendiğini kaydetti.

        Pendik, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı ekiplerimizle bugüne kadar yaşlılarımızı hiç yalnız bırakmadık. Özellikle temizlik yapacak durumu ve yakını olmayan tespit ettiğimiz 610 hanedeki 760 yaşlımıza 15 günde bir 21 ekipteki 44 arkadaşımız temizlik hizmeti sunuyor. Ekiplerimiz onlarla sohbet ediyor, yemeklerini pişiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğu yerde hiç kimsenin kimsesiz olmadığını vurguluyor. Yaşlılarımız çok mutlu oluyor." dedi.

        - "685 hanemizde 1300 vatandaşımıza her gün sıcak yemek götürüyoruz"

        Bağlar Kaymakamlığı olarak aşevinde hazırladıkları yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını anlatan Pendik, "Yemek yapacak durumu ya da yakını olmayan 685 hanemizde 1300 vatandaşımıza her gün sıcak yemek götürüyoruz. Sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek, veren eli alan eli görmeyeceği şekilde bu hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

        Pendik, yaşlıların bayramı evlerinde temiz ortamda geçirmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz sadece temizlik yapmıyor, onlarla bayramlaşıyor, ellerini öpüyor, isteyen yaşlılarımıza bayram hazırlıklarını da yapıyor. Her zaman yaşlılarımızı başımızın üstünde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ekipte yer alan Gül Yokuş (26), günde 3-4 evin temizliğini yaptıklarını söyledi.

        Yokuş, gerektiğinde onlara kahvaltı hazırladıklarını, kişisel bakımlarını yaptıklarını, onlarla sohbet ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

        "Banyo ihtiyaçları varsa onu da yaptırıyoruz. İlgiye, sevgiye muhtaçlar. Bazılarının çocukları yanlarında değil, bazılarının çocukları var ama hiç uğramıyor. Onlara o sevgiyi, şefkati veriyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Elimizden geldiği kadar bir evlatları olarak her şeyi yapıyoruz. Bayram temizliklerini yapıyoruz."

        - "Devlet her zaman yanımızda"

        Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi'ndeki evleri ekiplerce temizlenen 75 yaşındaki Şehmuz Özcan, 72 yaşındaki eşi Sultan Özcan ile 15 yıldır yalnız yaşadıklarını söyledi.

        9 çocuklarının olduğunu ama hepsinin evlenip yuva kurduklarını ifade eden Özcan, çocuklarının bayramda kendilerini ziyaret edeceğini anlattı.

        Özcan, yaşlı oldukları için evin temizliğini yapmakta zorlandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bu çocuklar geliyor, evimizde temizlik yapıyor, bize yardımcı oluyor. Allah, onlara da güzel ömürler versin. Bayramdan önce geldiler, bayram temizliğimizi yaptılar. Devlet her zaman yanımızda."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Bayram öncesi uzmanından 'maytap' uyarısı: Körlüğe neden olabilir
        Bayram öncesi uzmanından 'maytap' uyarısı: Körlüğe neden olabilir
        Bismil'de "Huzur Bismil 3" uygulaması yapıldı
        Bismil'de "Huzur Bismil 3" uygulaması yapıldı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
        Uzmanlar "Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çekti
        Uzmanlar "Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki enerji birikmesine" dikkati çekti
        Diyarbakır'da kütüphanenin açılışı yapıldı
        Diyarbakır'da kütüphanenin açılışı yapıldı
        Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor
        Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor