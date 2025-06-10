Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan eczacı hayatını kaybetti

Öte yandan 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ın ölümünden duyulan üzüntü belirtilerek, "Sağlıkta şiddete bir an önce son verilmesi ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması dileğiyle ailesi ve camiamıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

Yıldız, ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız, aynı sokakta kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

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