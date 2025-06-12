MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye Buluşması" toplantısında konuştu:

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Başta iş dünyamızın çatı kuruluşları olmak üzere, tüm sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza, odalarımıza sesleniyoruz. Gelin 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım." dedi.

MÜSİAD tarafından yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilikten başkanların katılımıyla Diyarbakır'da "Terörsüz Türkiye Buluşması" toplantısı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Türkiye'nin yarım asra yakın süredir sadece bir güvenlik sorunuyla değil, birliği, dirliği, kardeşlik hukukunu ve ortak geleceği dinamitleyen bir fitneyle mücadele ettiğini söyledi.

Özdemir, şöyle konuştu:

"Bu mücadele toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimizin canını bizden almakla kalmadı; aynı zamanda bu bereketli coğrafyanın kalkınma umutlarını, milletimizin refah hayallerini ve en acısı, ciğerparelerimiz olan çocuklarımızın geleceğini de hedef aldı. Fakat hamdolsun bugün, milletimizin sarsılmaz feraseti, devletimizin dirayeti, güvenlik güçlerimizin emsalsiz fedakarlığı ve bölgemizde yükselen o güçlü sağduyu sayesinde tarihi bir kavşağı geride bırakıyoruz. Terör örgütünün silah bırakması ve kendini lağvetmesi, yalnızca bir örgütün tükenişi değil, asırlardır ilmek ilmek ördüğümüz kardeşliğimizin, akrabalığımızın, yoldaşlığımızın yeniden dirilişinin de müjdesidir. Unutmayalım ki biz tek bir milletiz. Bu necip halk, bu topraklarda bin yıldır sadece komşu olmadı, birbirine kız verdi, oğul aldı, dünür oldu, kirve oldu. Hepsinden öte, aynı safta can yoldaşı oldu. Aynı sofra etrafında halkalandı, aynı taziyede omuz verdi, aynı hilal uğruna birlikte şehadete yürüdü. Biz, kaderi bir kıblesi bir tarihi bir olan bir milletiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlar, medeniyetimizin harcını karan bu bağların derinliğini ve kudretini asla anlayamadılar. İşte bugün terörün bitişi, bu kardeşliği hedef alan karanlık senaryoların da ebediyen çöküşüdür. Bu başarı Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde tecelli eden siyasi iradenin, devlet aklının sabırlı ve kararlı stratejisinin, toplumumuzun vicdan sahibi kanaat önderlerinin gayretlerinin ve en önemlisi bu aziz milletin bir bütün olarak gösterdiği metanetin ortak eseridir. Bu zafer, tek bir kesimin değil, 85 milyonun ortak zaferidir. Ülkemizin bu mücadelede doğrudan ve dolaylı harcadığı kaynak 2 trilyon doları aşıyor. Bu rakam, basit bir ekonomik maliyet değil, bereketli topraklardan fışkıracak zenginliğin, sadece bölge insanının değil, bütün bir milletin sofrasından çalınması demektir."

Bugüne dek harcanan kaynaklarla bu topraklara yüzlerce GAP ayarında proje inşa edilebileceğine işaret eden Özdemir, "Fırat'ın ve Dicle'nin bereketini sadece tarlalara değil, fabrikalara ve yeni istihdam kapılarına dönüştürebilirdik. Bugün ülkemizin gayrisafi yurt içi hasılası 3 trilyon doları aşabilir, kişi başına milli gelirimiz ise 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabilir, ülkemizi bu devasa kaynakla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyabilirdik. Bu tablo, Türkiye'nin gelecek yüzyıldaki en büyük büyüme hamlesinin başlangıç noktasıdır, en büyük saklı hazinesinin yerini işaret eden bir yol haritasıdır." diye konuştu. - "'Terörsüz Türkiye' vizyonunun mimarı, birer ihya neferi olalım" "Ürettiğimiz her 100 liralık milli gelirin neredeyse sadece 5 lirası bu topraklardan çıkarken, sanayi üretimindeki payı yüzde 3'ün, ihracattaki payı ise yüzde 1,4'ün altına inmiştir." ifadelerini kullanan Özdemir, bu tablonun bir kader olmadığını, çözülmesi gereken yapısal bir sorun olduğunu vurguladı.

Özdemir, bu toprakların Mezopotamya'nın kalbinde yer almasına rağmen tarımsal üretimdeki payının potansiyelinin çok altında, yüzde 13 seviyesinde kaldığını dile getirerek, bölgenin paha biçilmez bir genç nüfus hazinesine sahip olduğunu kaydetti. Artık şaha kalkma vakti olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti: "Bu devasa kaynağı teröre karşı savunmada değil, kalkınma için taarruzda kullanma vakti gelmiştir. Açılan bu yeni kapı, sadece Türkiye için değil, Irak, Suriye ve tüm komşu coğrafyamız için de bir umut ışığıdır. Bu tarihi dönemeçte MÜSİAD olarak bir sorumluluk üstleniyor ve buradan tüm Türkiye'ye bir çağrıda bulunuyoruz. Başta iş dünyamızın çatı kuruluşları olmak üzere, tüm sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza, odalarımıza sesleniyoruz. Gelin, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım. MÜSİAD olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve ilk adımı buradan atıyoruz."

- "Ekonomik ve sosyal kalkınma için bugünden itibaren sahada olacağız" Bölgede yürütecekleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Özdemir, "Vakit kaybetmeden bölgedeki şubelerimizle ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kurarak, bugünden itibaren sahada olacağız." dedi. Özdemir, şunları kaydetti: "Bölgedeki tüm ticaret ve sanayi odalarıyla, organize sanayi bölgeleriyle ve tarım kooperatifleriyle yakın ilişkiler tesis ederek sanayi ve tarım alanında kalkınma adına hızla sonuca gidebileceğimiz alanları belirleyeceğiz. MÜSİAD bünyesinde kurduğumuz 'Müstakil Girişim Sermayesi Fonu' ile bölge özelinde girişimcilik ekosistemine destek vereceğiz. Bölgenin potansiyel arz eden ve kalkınmasında lokomotif etkisi yapacağına inandığımız tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere öncelikli sektörlere ilişkin 16 sektör kurulumuz iş geliştirme çalışmalarına başlayacak. Bölgenin en büyük gücü olacak gençlerin istihdamını sağlamak ve eleman ihtiyacı duyulan sektörlere ilişkin meslek liselerini merkeze alarak, bölge şubelerimizle beraber hamilik programları tasarlayacağız. MÜSİAD olarak bu sürecin sivil hayattaki en büyük takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz."