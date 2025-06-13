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        Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

        Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:18 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:18
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        Mardin'de sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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        Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

        Kırsal Kovalı Mahallesi civarında dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22) için AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

        Kanaldan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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