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        Diyarbakır'da kadınlar bitkilerden ürettikleri sabunlarla hikayelerini de duyuracak

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakırlı kadınlar aldıkları eğitimin ardından üretimine başladıkları organik sabunları kendi hikayelerini anlatan notlarla dünyaya pazarlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 13.06.2025 - 12:25
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        Diyarbakır'da kadınlar bitkilerden ürettikleri sabunlarla hikayelerini de duyuracak
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakırlı kadınlar aldıkları eğitimin ardından üretimine başladıkları organik sabunları kendi hikayelerini anlatan notlarla dünyaya pazarlayacak.

        GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezince (UTAEM) bitki türlerinin korunması, yaygınlaştırılması ve ticari olarak katma değerinin arttırılması amacıyla kendi bünyesindeki seralarda birçok çalışma yapılıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen, GAP UTAEM tarafından yürütülen "Kırsalda Kadınlar Sabundan Kaleler Yapıyor Projesi" kapsamında da 20 kadın, seralarda organik olarak yetiştirilen rengarenk güller ile nane, defne ve birçok bitkiden doğal sabun ve güzellik kremi üretimi için eğitim alıyor.

        Aynı zamanda "dijital okuryazarlık", "marka yaratma" ve "çevrim içi satış becerileri" eğitimi de verilen kadınlar, patentini aldıkları "Marleen" ismiyle üretime başladı.

        İnternetten dünyaya satılacak ürünlerin paketinin bir yüzünde üretici kadının hikayesini anlatan not da yer alacak.

        - "Dijital pazarlama ağını kurduk"

        GAP UTAEM'de görevli veteriner hekim ve proje koordinatörü Yezdan Uzunoğlu, AA muhabirine, kadınların kırsalda tarım dışı istihdamını artırmak amacıyla "Kırsalda Kadınlar Sabundan Kaleler Yapıyor Projesi"ni 3 Mart'ta hayata geçirdiklerini söyledi.

        Merkezdeki tıbbi aromatik bitki laboratuvarında iki büyük sera bulunduğunu anlatan Uzunoğlu, buralarda yetişen melisa, kekik, nane ve gül gibi bitkilerden elde edilen ekstraksiyonlarla (özütleme) yüzde 100 doğal, kimyasal madde kullanılmadan el yapımı sabun üreteceklerini belirtti.

        Proje kapsamında 12 çeşit sabun ve güzellik kremi üreteceklerini ifade eden Uzunoğlu, "İnternet satış portalı açtık. Sosyal medya hesaplarımızı kurduk, siparişlerimizi almaya başladık. Dijital medya okur-yazarlık kurslarına kursiyerlerimizin kaydını yaptık. Dijital pazarlama ağını da kurduk. Ürettiğimiz sabunları ilk etapta Türkiye, sonrasında da uluslararası pazarlara sunma imkanımız olacak." dedi.

        "Marleen" isminin güçlü, savaşçı kadın anlamına geldiğini dile getiren Uzunoğlu, "Markayla her kadın aslında yaptığı sabunla kendi hikayesini yazacak. Zeytin yağlı, lavantalı, kekikli, naneli, alın teriyle yaptığı her sabunla yaşattığı, yarattığı hikayeyi yazmış olacak. Böylece onları tarım dışı istihdam ederek onlara projeyle yan gelir de sağlamış olacağız." diye konuştu.

        - "Her sabunun arkasında bir hikaye okuyacaklar"

        Projede yer alan kadınlardan Yasemin Kaplan Bilmez de üretim yapmanın yanı sıra dijitalde var olmanın da önemli olduğuna işaret ederek, hazırladıkları dijital projeyle katıldıkları uluslararası bir yarışmada da üçüncülük kazandıklarını söyledi.

        Dijital pazarlamanın önemine değinen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnşallah dünyada tanınan bir marka haline geleceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Kadınlar bizim ürünlerimizi doğal olduğu için tercih edecek. Her sabunun arkasında bir kadın hikayesi var. Sipariş veren alıcılarımız her sabunun arkasında bir hikaye okuyacak. O sabunu üreten kadınla ilgili küçük bilgilendirme hikayeleri olacak."

        Şimel Beyk ise bazı kişilerin kimyasal madde alerjisi bulunduğunu dile getirerek, "Şampuan, sabun ve kremlerde kimyasal maddeler kullanılabiliyor. Biz organik bitkilerle kimyasal kullanmadan ürün üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Mine Kalkan da bedensel engelli olduğunu belirterek, bunun kendisi için güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Sabun üretimini evde sürdürdüğünü anlatan Kalkan, yakın zamanda satışa da başlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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