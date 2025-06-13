Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş, ağır yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ağır yaralandı.
Ateş, Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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