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        Diyarbakır'da apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 14.06.2025 - 17:13
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        Diyarbakır'da apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Barış Mahallesi Çölgüzeli TOKİ konutlarındaki 6 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bina sakinleri binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 8 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

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