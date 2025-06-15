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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi

        Diyarbakır ve Batman'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 22:31 Güncelleme: 15.06.2025 - 22:31
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi
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        Diyarbakır ve Batman'da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı’nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinin önüne kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında grup üyeleri tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı adına konuşan Mehmet Emin Gülsever, İsrail'in 600 günü aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze'nin harabeye döndüğünü söyledi.

        Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı ve sivil halkın tamamen yok edilmek istendiğini belirten Gülsever, şöyle dedi:

        "Dünya halkları zulme karşı tek ses, tek nefes olmuştur. Mazlumların çığlıkları duyulmakta, tepkiler dile getirilmektedir. Vicdanlar ayaklandı, sokaklar doldu taştı, meydanlar zulme karşı tek yürek oldu. Dünyanın dört bir yanından aktivistler, 'Küresel Gazze Yürüyüşü' için Mısır'ın başkenti Kahire'de buluştu. Binlerce aktivist, Refah Sınır Kapısı'na doğru yürümektedir. Bizler de bu yürüyüşe ses ve nefes olmak için meydanlara akın ettik."

        - Batman

        Batman'da da sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Gülistan Caddesi'nde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği üyesi Muhammed Habib Durmaz, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

        Durmaz, şunları kaydetti:

        "Gazzeliler dünyanın gözü önünde katledilmektedir. İsrail, uluslararası hukuku, insan haklarını ve Birleşmiş Milletler kararlarını ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı topyekûn bir imha siyaseti yürütmektedir. Şimdi de İran'a yönelik saldırıyla yeni bir cephe açmıştır. Bu vesileyle İslam coğrafyasındaki tüm kardeş halkları, dayanışmayı büyütmeye ve emperyalist tuzaklara düşmemeye davet ediyoruz."

        Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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