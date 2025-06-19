Diyarbakır OSB'de istihdam edilen kişi sayısı 23 bine ulaştı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) istihdam edilen kişi sayısı 23 bine ulaştı.

Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen "Basınla Buluşma" toplantısında, yaklaşık 8 yıldır kentin her yönüyle daha iyi bir konuma geldiğini söyledi.

OSB'de 1, 2, 3. ve 4'üncü etapların toplam 915 hektar alana sahip olduğunu belirten Fidan, "5. etabı da bitirdik. Bu etapla beraber 1148 hektar alana ulaştık. Başvuruları elden değil sistem üzerinden alıyoruz. 5'inci etap için bize 320 sanayici başvuru yaptı. 5'inci etabın tüm işlemleri bitti, tapular bize geçti. Yakın zamanda tahsisler yapılarak inşaatlara başlanacak." dedi.

4'üncü etaptaki bütün alt yapının tamamlandığını ve çok sayıda fabrikanın faaliyete geçtiğine işaret eden Fidan, 1. ve 2. etabın bütün elektrik hatlarının yer altından çekilmesi için ihale yapıldığını, hedeflerinin bu yılın sonunda projenin tamamlanması olduğunu, işin tamamlanmasıyla elektrikle ilgili oluşan sorunların çözülmüş olacağını bildirdi.