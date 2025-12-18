Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kamu personeline yönelik CİMER Eğitim Programı başladı

        Diyarbakır'da kamu personeline yönelik düzenlenen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim Programı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:26 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kamu personeline yönelik CİMER Eğitim Programı başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da kamu personeline yönelik düzenlenen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim Programı başladı.

        CİMER tarafından Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda kentte görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarındaki CİMER onay yetkili personele yönelik iki gün sürecek eğitim programının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

        Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, törende yaptığı konuşmada, CİMER'in vatandaşların bilgiye ulaşması noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Kentte vatandaşların doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması ve sorunların çözümü noktasında çalışma yürüttüklerini belirten Özyüksel, "Vatandaşımızın refaha ve bilgiye ulaşması noktasında neler yapabiliriz, tıkanıklıkları bir nebze de olsa nasıl giderebiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Böyle bir eğitimin düzenlenmesine yönelik irade ortaya çıktı." dedi.

        Eğitim programının düzenlenmesi için Diyarbakır İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü ve Diyarbakır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün özverili bir çalışma yürüttüğünü anlatan Özyüksel, eğitim programıyla vatandaşların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını arttırmak istediklerini kaydetti.

        İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu da CİMER'in işleyişi hakkında bilgi vererek, şunları aktardı:

        "Büyük bir aile olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye'nin 81 ilinden ve ilçelerinden bütün arkadaşlarımızın gayretli çalışmasıyla bu mekanizmanın daha işlevsel hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. CİMER, devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi ifa ediyor. Bu görevi daha verimli hale getirmek, niteliklerini artırmak için bu eğitim programını düzenledik. Eğitimin içeriği de sadece CİMER faaliyetleriyle sınırlı değil dolayısıyla dolu dolu geçecek bir eğitim olduğunu düşünüyorum."

        Daha sonra Dr. Ümmühan Yücel'in "Dezenformasyonla Mücadele Yöntemleri" konulu sunumuyla iki gün sürecek program başladı.

        Program kapsamında uzmanlar tarafından, CİMER ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı, sosyal medya, etkili iletişim ve resmi yazışma kurallarına yönelik konularda eğitim verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Şişli'de 2 kişinin öldüğü kazada 'senkop' savunması!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti
        DİGEM'de e-ticaret eğitimleri başlıyor
        DİGEM'de e-ticaret eğitimleri başlıyor
        Sinan Kaloğlu: "Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine kurduk" Amed Sportif...
        Sinan Kaloğlu: "Tüm çalışmalarımızı galibiyet üzerine kurduk" Amed Sportif...
        Diyarbakır'da "CİMER Uygulamaları, Vatandaşla Etkili İletişim ve Süreç Yöne...
        Diyarbakır'da "CİMER Uygulamaları, Vatandaşla Etkili İletişim ve Süreç Yöne...
        Diyarbakır'da İçkale surlarının 100 yıldır toprak altında olan kısmı gün yü...
        Diyarbakır'da İçkale surlarının 100 yıldır toprak altında olan kısmı gün yü...
        Ateşlediği havai fişek elinde patladı; o anlar kamerada
        Ateşlediği havai fişek elinde patladı; o anlar kamerada