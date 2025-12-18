Habertürk
        Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.