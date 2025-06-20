Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        ÇAYKUR ihracatı artırmayı hedefliyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Asya, Avrupa ve Afrika'ya kadar her yere çaylarının gittiğini belirterek, son 1-2 yıldır ihracatın 4-5 bin tonlarda gerçekleştiğini ve amaçlarının çay ihracatını orta vadede 50 bin tona kadar çıkarmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAYKUR ihracatı artırmayı hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖMER YASİN ERGİN - Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Asya, Avrupa ve Afrika'ya kadar her yere çaylarının gittiğini belirterek, son 1-2 yıldır ihracatın 4-5 bin tonlarda gerçekleştiğini ve amaçlarının çay ihracatını orta vadede 50 bin tona kadar çıkarmak olduğunu söyledi.

        Alim, Diyarbakır'daki çay satış mağazasını ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

        ÇAYKUR Diyarbakır Bölge Müdürü Ali Satı'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Alim, AA muhabirine, her yıl yaş çay hasadı bittikten sonra belirli periyotlarda bölgeleri gezdiklerini söyledi.

        Alim, mayıs ayı 1. sürgün çayın toplama işlemini tamamladıklarını ifade ederek, bu kapsamda ziyaretlere başladıklarını, yol boyu bayi ve marketlere uğrayarak Diyarbakır'a ulaştıklarını söyledi.

        Vatandaşların çaya rahat ulaşmasını sağlamak ve ürünleri herkese gösterebilmek amacıyla çay satış mağazalarının her ilde olmasını arzu ettiklerini anlatan Alim, ülke genelinde 8 ilde 15 satış mağazalarının bulunduğunu, satış mağazası sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

        Alim, Diyarbakır'daki satış mağazasında 80 marka ve 110 çeşit çay bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlar görebilsin, farkındalığını hissetsin ve damak tadına uygun çayını seçebilsin diye bu mağazalar çok farklı. Üzerine kar yağan doğal çay, sağlık ve doğallık açısından bakıldığında ilaç değil ama ilaç gibi bir ürün." diye konuştu.

        Yaklaşık 100 ülkeye çay ihracatı yaptıklarını kaydeden Alim, bu konuda istedikleri noktada olmadıklarını belirtti.

        Alim, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İnşallah farklı ülkelere daha fazla çay gönderebilme, insanları sağlık açısından daha çok etkileyebilme anlamında çalışıyoruz. ÇAYKUR ve özel sektör olarak yılda 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 400 bin ton arasında yaş çay hasadı yapılıyor. Buradan 280 bin ile 300 bin ton civarında da kuru çay elde ediliyor. Ülkemize çok rahat yetebilecek miktarda. Farklı yerlerden gelmesini gerektirecek hiçbir neden yok. Ayrıca son derece sağlıklı, kaliteli. Ürettiğimiz çay ülkemize yetebiliyor ama ihracat konusunda her ne kadar 100 ülkeye ihracat yapıyorsak da 4-5 bin tonları geçemedik. O anlamda çok daha fazla çalışılması ve tanıtımımızı daha iyi yapmamız gerektiğine inanıyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmayan çaylar bahçeden direkt üretime girip paketleniyor ve tüm dünyaya yayılıyor. Asya, Avrupa ve Afrika'ya kadar her yere çayımız gidiyor. Son 1-2 yıldır çay ihracatımız 4-5 bin tonlarda gerçekleşiyor. Amacımız, çay ihracatını orta vadede 50 bin tona kadar çıkarabilmek, sağlıklı çayımızı tüm ülkelerdeki insanların hizmetine sunabilmektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin öldü; kaza kamerada
        Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki Nermin öldü; kaza kamerada
        Muhtarlar derneği başkanını, eski eşine yardımları ulaştırdığı için öldürmü...
        Muhtarlar derneği başkanını, eski eşine yardımları ulaştırdığı için öldürmü...
        Diyarbakır'da bir baba bıçakla 2 çocuğunu ve kendisini yaraladı
        Diyarbakır'da bir baba bıçakla 2 çocuğunu ve kendisini yaraladı
        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
        Diyarbakır'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı
        Sulama kanalına düşüp ters dönen otomobilin sürücüsünü ekipler kurtardı; o...
        Sulama kanalına düşüp ters dönen otomobilin sürücüsünü ekipler kurtardı; o...
        Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçak...
        Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen baba, 2 kızını ve kendisini bıçak...