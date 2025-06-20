Diyarbakır'da sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.