Diyarbakır'da sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
Kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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