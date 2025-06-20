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        Diyarbakır'da sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:34 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:41
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        Diyarbakır'da sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Şeyh Şamil Mahallesi Urfa Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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