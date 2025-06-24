Batman'daki trafik kazasında ölen mimar Barut'un cenazesi Diyarbakır'da defnedildi

Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın dün şarampole yuvarlanması sonucu Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli şoför Mazlum Yılmaz hayatını kaybetmişti.

Batman'ın Sason ilçesinde dün bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Diyarbakır Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde Şube Müdürü olan mimar Fesih Barut'un cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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