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        Diyarbakır'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:03
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        Diyarbakır'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Oğlaklı Mahallesinde dün gece işçilere ait konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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