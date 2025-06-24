Diyarbakır'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oğlaklı Mahallesinde dün gece işçilere ait konteynerlerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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