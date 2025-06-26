Önce karate sonra halay

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" gerçekleştirildi. 12 farklı ilden turnuvaya katılan sporcular, müsabakaların ardından birlikte halay çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkılarıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya, 12 ilden 550 sporcu katıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvada, iki gün süren müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele etti.

Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, turnuva kapsamında 12 ilden 550 sporcuyu, antrenörleri ve aileleriyle birlikte ilçede misafir ettiklerini söyledi.

Çermik'in, Diyarbakır'da doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın da sportif alanda faaliyetler yapmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda turnuvamız gerçekleşti. Aileleriyle beraber çok güzel bir katılım oldu. Gençlerimiz burada spor yapıyor bunun bir kazananı bir kaybedeni olacak. Maç bitiminde de birbirleriyle selamlaşırlar. Burada müsabakaya çıkan sporcular, sonra hep beraber halay çekti. Çok mutlu olduk. Hepsi yan yana omuz omuza halayda buluştu."