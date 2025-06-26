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        Önce karate sonra halay

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" gerçekleştirildi. 12 farklı ilden turnuvaya katılan sporcular, müsabakaların ardından birlikte halay çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:54
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        Önce karate sonra halay
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Çermik Geleneksel Bölge Karate Turnuvası" gerçekleştirildi. 12 farklı ilden turnuvaya katılan sporcular, müsabakaların ardından birlikte halay çekti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesinin katkılarıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen turnuvaya, 12 ilden 550 sporcu katıldı.

        Bu yıl üçüncüsü düzenlenen turnuvada, iki gün süren müsabakalarda sporcular, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadele etti.

        Daha sonra dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

        Çermik Kaymakamı Adem Karataş, AA muhabirine, turnuva kapsamında 12 ilden 550 sporcuyu, antrenörleri ve aileleriyle birlikte ilçede misafir ettiklerini söyledi.

        Çermik'in, Diyarbakır'da doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getiren Karataş, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın da sportif alanda faaliyetler yapmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda turnuvamız gerçekleşti. Aileleriyle beraber çok güzel bir katılım oldu. Gençlerimiz burada spor yapıyor bunun bir kazananı bir kaybedeni olacak. Maç bitiminde de birbirleriyle selamlaşırlar. Burada müsabakaya çıkan sporcular, sonra hep beraber halay çekti. Çok mutlu olduk. Hepsi yan yana omuz omuza halayda buluştu."

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celalettin Karayılan da turnuvanın her yıl artan il ve sporcu sayısında geleneksel hale geldiğini belirtti.

        Kırsal bir ilçede büyük bir turnuvaya imza atarak sporun gücünü merkezden kırsala taşımak istediklerini dile getiren Karayılan, "Çocuklarımız yarıştıktan sonra birlikte halay çekti. Sporun kardeşlik, barış ve güzel ahlak olduğunu gösterdiler." dedi.

        Malatya'dan gelen ve 42 kiloda mücadele eden 12 yaşındaki Ravza Mina Hoşan ise müsabakada birinci olduğunu, bunun mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Turnuva sonunda üzgün olanlar da oldu ama halay herkesi mutlu etti. Halay çok güzeldi ve eğlendik." diye konuştu.

        Şanlıurfa'dan gelen 11 yaşındaki Emir Ömer Emre de turnuvanın çok güzel geçtiğini dile getirdi.

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