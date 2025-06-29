Diyarbakır'da bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü
Diyarbakır'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Diyarbakır'da bir kişi, tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Merkez Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde V.A. ile kardeşi M.A. arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından V.A, kardeşi M.A'yı silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
M.A'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Şüpheli V.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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