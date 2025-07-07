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        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 08:10 Güncelleme: 07.07.2025 - 08:10
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        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları verilerek 105 kişinin 636 bin 893 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Çalışmada tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 1 Temmuz'da, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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