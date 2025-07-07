Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

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