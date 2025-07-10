Diyarbakır'da mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın nedeniyle atölye ve içindeki bazı malzemeler zarar gördü.

Selahattin Eyyubi Mahallesi 339. Sokakta 7 katlı bir binanın mobilya döşeme atölyesi olarak kullanılan giriş ve zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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