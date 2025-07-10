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        Diyarbakır'da mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yangın çıkan mobilya döşeme atölyesinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 19:18 Güncelleme: 10.07.2025 - 19:18
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        Diyarbakır'da mobilya döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yangın çıkan mobilya döşeme atölyesinde hasar oluştu.

        Selahattin Eyyubi Mahallesi 339. Sokakta 7 katlı bir binanın mobilya döşeme atölyesi olarak kullanılan giriş ve zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle atölye ve içindeki bazı malzemeler zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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