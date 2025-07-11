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        Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'dan bir grubun silahlarını imha etmesinden memnun

        Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesini memnuniyetle karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:03
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        Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK'dan bir grubun silahlarını imha etmesinden memnun
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        Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesini memnuniyetle karşıladı.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2139'uncu gününde devam ediyor.

        Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 62 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileler, terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Anne Bedriye Uslu, 14 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yaptığını belirterek, dağa götürülen evlatlarının geri dönmesini ve ailelerine kavuşmasını istediklerini söyledi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Uslu, şöyle dedi:

        "Bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup terör örgütünün silah bırakması bize de umut olmuş. İnşallah tüm çocuklar silah bırakacak, silahlarını yakacak. İnşallah o günü görüp hepimiz sevineceğiz. Biz de çocuklarımızı alacağız. Terörsüz Türkiye istiyoruz. İstemiyoruz analar, babalar ağlasın. Herkes evladına kavuşsun istiyoruz. İnşallah çocuklarımız da silah bırakacak, geri dönecek. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den razı olsun, bu süreci başlattılar. Gözlerimiz çocuklarımızın yolunda."

        - "Anneler, babalar evlatlarına kavuşsunlar istiyoruz"

        Oğlu Mehmet için 6 yıldır evlat nöbetini sürdüren baba Nihat Aydın da artık annelerin, babaların gözyaşı dökmesini istemediklerini belirtti.

        "Bugün Süleymaniye'de terör örgütü PKK'dan bir grup silah bıraktı. Darısı bizim çocukların başına inşallah." diyen Aydın, "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun olduklarını, bunun devam etmesini istediklerini söyledi.

        Aydın, "Annelerin artık gözyaşı akmasın. Anneler, babalar evlatlarına kavuşsunlar, bunu istiyoruz, bunun devam etmesini istiyoruz, bunu diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu sembolik de olsa 30 kişinin bıraktığı silah bizim için umuttur. İnşallah bunun sonu da gelir, çocuklarımıza kavuşuruz. Çocuklarımız da silah bırakır ve gelip teslim olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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