Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan genç aranıyor

        Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmaya çalışırken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:21 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da kardeşini ve yakınını kurtarmak isterken nehirde kaybolan genç aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini ve yakınını kurtarmaya çalışırken kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

        Merkez Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Kesikağaç Mahallesi'nde baba T.A, oğulları Ö.A, Ü.A. ve bir yakınıyla Dicle Nehri kenarına gitti.

        Bir süre sonra serinlemek için suya giren Ü.A ile yakınları olan kişi suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden baba T.A, oğlu Ö.A. ile suya girdi. Çevredekilerin yardımıyla Ü.A. ile yakını sudan çıkarıldı, Ö.A ise akıntıya kapılarak kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan kişiler, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, kaybolan Ö.A'nın bulunması için nehir ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Baba T.A. ile gencin yakınlarının bekleyişi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Edirne, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir ve Balıkesir'de orman yangını
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer ar...
        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer ar...
        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer aran...
        Dicle Nehrinde boğulma tehlikesi giren 3 kişiden 2'si kurtarıldı; Ömer aran...
        Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçti, tarihi mekanlar boş kald...
        Diyarbakır'da hava sıcaklıkları 45 dereceyi geçti, tarihi mekanlar boş kald...
        Aile içi şiddet ihbarına giden ekiplere ateş açıp 3 polisi yaralayan şüphel...
        Aile içi şiddet ihbarına giden ekiplere ateş açıp 3 polisi yaralayan şüphel...
        Tarihi Diyarbakır Surları'na "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı...
        Tarihi Diyarbakır Surları'na "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı...
        Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı
        Diyarbakır surlarına Türk bayrakları asıldı