Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.A'nın kullandığı 06 DPV 913 plakalı otomobil, kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Y.Ö. idaresindeki 33 ANL 735 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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