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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:23 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:23
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        İ.A'nın kullandığı 06 DPV 913 plakalı otomobil, kırsal Yukarı Balcılar Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Y.Ö. idaresindeki 33 ANL 735 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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