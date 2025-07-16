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        MHP İl Başkanlığı, Diyarbakır'da sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart astı

        MHP Diyarbakır İl Başkanlığınca kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 23:06 Güncelleme: 16.07.2025 - 23:06
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        MHP İl Başkanlığı, Diyarbakır'da sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart astı
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        MHP Diyarbakır İl Başkanlığınca kentte sokaklara "Terörsüz Türkiye" sürecine destek için pankart asıldı.

        MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, partinin il teşkilatı olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyı titizlikle takip ederek, ağzından çıkan her kelimeyi bir talimat olarak değerlendirdiklerini belirtti.

        "MHP çatısı altında siyaset yapan bütün Türk milliyetçileri gibi biz de Diyarbakır il teşkilatı olarak bilge liderimizin söylemlerinden besleniyor ve buna uygun olarak siyaset yapıyoruz. Bu bağlamda bilge liderimizin 22 Ekim 2024 tarihinde yapmış olduğu tarihi nitelikteki çağrıya uygun olarak her aşamadaki söylem ve kararlı duruşunu ilimizde yaptığımız etkinliklerle vatandaşlarımıza duyurmaya ve vatandaşlarımızın bu konudaki görüş ve tepkilerini almaya çok büyük özen gösterdik" ifadesini kullanan Arslan, böylece ilk olarak, "Kızılelma Diyarbakır" ve 19 Mayıs 1919'a ithafen 1919 Türk bayrağı dağıtımını başlattıklarını vurguladı.

        17 ilçede vatandaşlarla buluştuklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

        "Bu ziyaretlerimizde aldığımız olumlu tepkiler bizim için bir heyecan kaynağı olduğu gibi, davamıza adanmışlığın da çok önemli bir huzur ve gurur vesilesi olmuştur. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu görüş ve bildirimleri daha çok yaymak ve her kesime ulaşabilmek adına Genel Başkanımızın 'Terörsüz Türkiye' söylemlerini pankart olarak hazırlayıp ilimiz ana arterlerinde asmaya karar verdik. Bu uygulamayı taşra ilçelerimizde de yapmak için hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. Bu inançla tekraren diyoruz ki 'Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik'."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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