Diyarbakır'da iki mühendisin geliştirdiği "endüstriyel robot kol"un tanıtımı yapıldı

Diyarbakır'da iki mühendisin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle geliştirdiği "endüstriyel robot kol" tanıtıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 2021 yılında mezun olan Mehmet Ali Yaz ve Mahfuz Gündüz, 3 yıl önce sibernetiğin öncüsü kabul edilen bilim insanı El-Cezeri'den ilham alarak "Endüstriyel robot kol" üretmek için harekete geçti.

Yaz ile Gündüz, KOSGEB desteğiyle yürüttükleri çalışmalar sonucu sanayide yük taşıma ile kaynak ve boyama yapma gibi farklı alanlarda kullanılabilecek robot kolun prototipini hazırladı.

Robot kolun tanıtımı merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami avlusunda bulunan Mesudiye Medresesi'nde yapıldı.

Yaz ve Gündüz, geliştirdikleri hareket ettirilen robot kol hakkında bilgi verdi.

Tanıtım programına katılan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, basın mensuplarına, iki genç mühendisin 3 yıldır yürüttükleri çalışma sonucu yenilikçi bir anlayışla endüstriyel amaçlı kullanılacak robot kol geliştirdiğini söyledi.

Zorluoğlu, Diyarbakır'ın geçmişte de bu tür çalışmalara ev sahipliği yapmış kadim bir şehir olduğuna işaret ederek, önemli bir bilim insanı olan El Cezeri'nin 1100'lü yıllarda Diyarbakır'da yaşadığını, Cezeri'nin, o döneme göre oldukça ileri sayılabilecek robot çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Diyarbakır'da iki genç mühendisin de El-Cezeri'den esinlenerek, bu çalışmayı yaptıklarını belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"3 yıl önce hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışma başlattılar ve bugün de bu robot kol artık prototip olarak hazır. İnşallah Diyarbakır'da organize sanayi bölgelerinde, uygun yerlerde denenecek ve bundan sonrası artık seri üretim aşaması. Benzerlerine göre biraz farklı, iki ayrı işlev görecek. Biri özellikle çok ihtiyaç duyulan kaynak işini robotik olarak yapacak bir de yük taşıma özelliği var. Dolayısıyla hibrit bir model. Ülkemizde yok, bu yerli ve millisi. İnşallah kısa zamanda daha da geliştirilerek seri üretimine başlanır. İnşallah bu Diyarbakır için çok önemli bir adım olur. Önümüzdeki yıllarda 'Terörsüz Türkiye' zemininde bu tür teknolojik üretimler, hamleler çok daha fazla artar ve Diyarbakır inşallah teknoloji anlamında da önemli bir merkez olur."