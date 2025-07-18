Amed Sportif Faaliyetler, Ozan Suncak'ı transfer etti

Açıklamada, "Gerçekleştirilen imza törenine başkan yardımcımız Nihat Salmış ve yönetim kurulu üyemiz Nedim Dalga katılım sağlamıştır. Ozan Suncak'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncu Ozan Suncak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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