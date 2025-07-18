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        Diyarbakır'da nadir görülen kalp hastalığı bulunan bebek cerrahiye gerek kalmadan tedavi edildi

        Diyarbakır'da nadir görülen kalp hastalığı bulunan bebek zamanında müdahale ile cerrahi operasyona gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:40
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        Diyarbakır'da nadir görülen kalp hastalığı bulunan bebek cerrahiye gerek kalmadan tedavi edildi
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        Diyarbakır'da nadir görülen kalp hastalığı bulunan bebek zamanında müdahale ile cerrahi operasyona gerek kalmadan sağlığına kavuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Çocuk Ek Binası'nda yer alan Çocuk Kalp Merkezi, nadir bir kalp hastalığına zamanında müdahale ederek yeni doğan bebeğin hayatını kurtardı.

        Doğumdan hemen sonra ileri derecede morarma şikayetiyle Yeni Doğan Yoğun Bakım Kliniğine kabul edilen bebek Ronya K'ye ileri tetkikler sonucu dünya genelinde yaklaşık 200 bin doğumda bir görülen "Pulmoner arteriyovenöz malformasyon" tanısı kondu.

        Hayati risk taşıyan düşük oksijen seviyeleriyle kateter laboratuvarına alınan bebek, Prof. Dr. Bedri Aldudak ve Dr. Özgür Zülfikar Ertuğrul liderliğindeki ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı bir kateter girişimiyle cerrahi operasyona ihtiyaç duyulmadan tedavi edildi.

        Girişimin hemen ardından bebeğin oksijen düzeyi hızla normale döndü.

        Yüzündeki morarma kaybolurken bebek sağlıklı bir görünüm kazandı.

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