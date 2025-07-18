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        Bardodan 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği iddiasıyla suç duyurusu

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından eziyet edilip, hayvan dışkısı yedirildiği iddia edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:45
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        Bardodan 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği iddiasıyla suç duyurusu
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        DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde, yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından eziyet edilip, hayvan dışkısı yedirildiği iddia edildi. Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

        Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ismi açıklanmayan kişiyle, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 4 çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti. Kadın, çocuklarını yanına alamadı. İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü. Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi.

        Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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