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        Diyarbakır'da hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:58 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:58
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        Diyarbakır'da hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "kasten öldürme", "basit yaralama " ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından 7 ayrı dosyadan hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 yıldır aranan E.O'yu Ergani'de düzenlenen operasyonda yakaladı.

        E.O, adli makamlarca tutuklanarak, Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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