Diyarbakır'da hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "kasten öldürme", "basit yaralama " ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından 7 ayrı dosyadan hakkında 71 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 yıldır aranan E.O'yu Ergani'de düzenlenen operasyonda yakaladı.
E.O, adli makamlarca tutuklanarak, Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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