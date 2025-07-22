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        Diyarbakır'da "Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı" yapıldı

        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:41 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:41
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        Diyarbakır'da "Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı" yapıldı
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        Diyarbakır'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Uluslararası Pediatrik Girişimsel Kardiyoloji Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Hizmet Binası'nda hizmet veren Çocuk Kalp Merkezi, uluslararası düzeyde bilimsel organizasyona ev sahipliği yaptı.

        Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Bedri Aldudak öncülüğünde, 3 gün süren çalıştaya Çin, Fas, Güney Afrika ve Türkiye'den uzmanlar katıldı.

        Çalıştay süresince 22 pediatrik hastaya terapötik kateter işlemleri başarıyla uygulandı.

        Çalıştayda, girişimsel tedavi yöntemleri, yeni teknolojiler ve klinik uygulamalar üzerine karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Kalp Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Aldudak, merkezin bu noktaya gelmesinde katkıları bulunan Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimine teşekkür etti.

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