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        Diyarbakır Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, zemin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadı'na ilişkin, "İnşallah bir hafta veya 10 gün sonra burası bütünüyle tamamlanacak ve zemin olarak Türkiye'nin en iyi sahalarından biri haline gelmiş olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:26
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        Diyarbakır Stadı'nda zemin yenileme çalışmalarında sona gelindi
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, zemin yenileme çalışmaları devam eden Diyarbakır Stadı'na ilişkin, "İnşallah bir hafta veya 10 gün sonra burası bütünüyle tamamlanacak ve zemin olarak Türkiye'nin en iyi sahalarından biri haline gelmiş olacak." dedi.

        Vali Zorluoğlu, beraberinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ile statta incelemelerde bulundu, saha yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

        Zorluoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Diyarbakır Stadı'nda hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi.

        Geçen sezon sahadaki sorunlar nedeniyle zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşandığını anımsatan Zorluoğlu, bu sezon vaktinde hareket ederek proje hazırladıklarını, gerekli ödeneği Gençlik ve Spor Bakanlığından temin ettikten sonra çalışmaları başlattıklarını hatırlattı.

        Zorluoğlu, statta benzer sorunların yaşanmaması amacıyla kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Sahanın tamamı kazındı, önemli bir eksiklik olan soğutma sistemi bu sene projeye dahil edildi. Soğuk ve sıcak havalarda iş görecek şekilde sıcak ve soğuk sistem monte edildi. Daha sonra kumların üzerine çim serdik. Hibrit çimi de bu işin üzerine katarak daha güçlü bir zemin ortaya çıkıyor. Şu ana kadar hibrit çim hariç geri kalan kısmı tamamlandı. İnşallah bir hafta veya 10 gün sonra burası bütünüyle tamamlanacak ve zemin olarak Türkiye'nin en iyi sahalarından biri haline gelmiş olacak. Amedspor ve Diyarbakır'ın diğer liglerindeki takımları için çok başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum."

        Bu kapsamda bir taraftan da stattaki kırılan koltukların tamir edildiğini anlatan Zorluoğlu, sezonun ilk haftasına kadar çalışmaların tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.

        Vali Zorluoğlu, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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