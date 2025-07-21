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        Doğu Pediatri Derneğinden Gazze için insani yardım koridoru çağrısı

        Doğu Pediatri Derneği, Gazze için insani yardım koridorunun açılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:52 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:52
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        Doğu Pediatri Derneğinden Gazze için insani yardım koridoru çağrısı
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        Doğu Pediatri Derneği, Gazze için insani yardım koridorunun açılması çağrısında bulundu.

        Dernekten yapılan açıklamada, Gazze'de; gıda, su ve sağlık hizmetlerine erişememe ve temel yaşamsal ihtiyaçlardan yoksunluğun bölgede yaşayan on binlerce çocuğun hayatını tehdit ettiği belirtildi.

        Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre Gazze'de sağlık altyapısının büyük ölçüde çöktüğü, ilaç, aşı, temiz su ve mama gibi temel ihtiyaç maddelerin tükendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yetersiz beslenme; çocuklarda gelişim geriliği, enfeksiyonlar ve organ yetmezliği gibi geri döndürülemez tıbbi tablolar doğurmaktadır. Sağlık çalışanları ve gönüllüler ağır bombardıman altında çok kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışmaktadır. Biz çocuk doktorları olarak, her çocuğun coğrafyası ne olursa olsun sağlıklı yaşama, beslenme ve güvenli barınma hakkı olduğuna inanıyoruz. Tıp, insani değerlerden ve çocuk haklarından ayrı düşünülemez. Bu çerçevede, uluslararası kurumları, derhal insani koridorların açılması ve çocuklara öncelik tanınması konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz. Gıda, su, ilaç ve tıbbi destek ulaştırmak için çok acil bir şekilde insani koridor açılması gerektiğini bildirmek istiyoruz. Sağlık meslek örgütlerini, bu insanlık krizine sessiz kalmamaya ve çocukların sesi olmaya davet ediyoruz."

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