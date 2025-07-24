Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Sadoğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Sadoğlu, "Vatandaşlarımızın doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiye ulaşması adına özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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