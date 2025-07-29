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        Diyarbakır'da görevlerinden ayrılan Karakaş ve Öztürk için veda programı düzenlendi

        Diyarbakır'da, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Hüseyin Hakan Karakaş ve Acil Durum Afet Yönetimi Uzmanı Aslan Öztürk için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:19
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        Diyarbakır'da görevlerinden ayrılan Karakaş ve Öztürk için veda programı düzenlendi
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        Diyarbakır'da, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevinden ayrılan Dr. Hüseyin Hakan Karakaş ve Acil Durum Afet Yönetimi Uzmanı Aslan Öztürk için veda programı düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü yapan ve 2018 yılından bu yana da Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Dr. Hüseyin Hakan Karakaş ve Acil Durum Afet Yönetimi Uzmanı Aslan Öztürk'ün görevlerinden ayrılması dolayısıyla veda programı düzenlendi.

        Programa katılan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Karakaş'ın tecrübelerinden her zaman istifade edeceklerini belirterek, "Bu bir veda yemeği değil, vefa yemeğidir." ifadesini kullandı.

        Asiltürk, Karakaş ve Öztürk'e yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket verdi.

        Programa, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Muhammed Yusuf Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Türk, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları katıldı.

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