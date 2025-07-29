Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrailli bakandan tepki çeken açıklama: Gazze'de açlık yok | Dış Haberler

        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama: Gazze'de açlık yok

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İsrail'in Gazze'de yarattığı insanlık dramına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Gazze'de açlık yaşandığını reddeden Gideon Sa'ar, ateşkes ve rehine takası anlaşmasının bozulmasının sebebi olarak İsrail'e uygulanan uluslararası baskıyı gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle açlık ve insanlık trajedisi yaşanan Gazze, ateşkes ve gıda yardımı bekliyor.

        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya Haberi Görüntüle

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise tepki çeken açıklamalarda bulunarak, Gazze'de açlık yaşandığını reddetti.

        Hamas'ın varlığını korumasının İsrailliler ve Filistinliler için bir trajedi olduğunu söyleyen İsrailli bakan, "Cihatçı bir terör örgütünü kadim topraklarımızın kalbinde barındırmayacağız. Her zaman yapıcı diyaloğa açığız ama hiçbir dış güç İsrail'in güvenliğinden ödün vermesine engel olamaz." dedi.

        Gideon Sa'ar, ateşkes için İsrail'e yapılan uluslararası baskının, Hamas'ın pozisyonunu sertleştirerek ateşkes ve rehine anlaşması şansını sabote ettiğini de öne sürdü.

        REKLAM

        "Gazze'de durum 'zor', ama açlıkla ilgili söylenenler yalan." diyen Gideon Sa'ar, Gazze'ye havadan gıda yardımı yapmak isteyen herkese destek vereceklerini belirtti.

        Ancak Gazzeliler, havadan bırakılan gıda paketlerinin Gazze'deki açlığa hiçbir şekilde çözüm olmadığını söylüyor.

        Gideon Sa'ar, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bombardımanı da savundu. Askeri operasyonların Hamas'ın rehine anlaşması yapması için geçmişte iki kez işe yaradığını söyleyen İsrailli bakan, "Yine de bu yol etkili olsa da tek yol değil, diplomasiyi kullanmaya da açığız" dedi.

        Gıda yardımlarıyla ilgili bir iddia da ortaya atan Gideon Sa'ar, "Hamas sadece yardımları çalmakla kalmıyor, bu yardımlardan kazanç elde ediyor ve fonları savaş sırasında finansal kaynak olarak kullanıyor" ifadesini kullandı.

        Ateşkes müzakerelerinde son durum

        Gazze'deki ateşkes görüşmelerine aracılık eden Mısır ve Katar, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak Doha'daki son tur görüşmelerin geçen hafta bir anlaşma sağlanamadan sona erdiğini açıklamıştı.

        İsrail, Gazze'nin bazı bölgelerinde askeri operasyonların günde 10 saat süreyle durdurulduğunu ve Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeye havadan gıda paketi atmasıyla yeni yardım koridorları açıldığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı