Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Yaşadığı baba acısını çocuklarına yaşatmamak için sigarayı bıraktı

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da babasını akciğer kanserinden kaybeden 33 yaşındaki Abdulkadir Çaçan, duyduğu acıyı çocuklarına yaşatmamak için 18 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:35 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşadığı baba acısını çocuklarına yaşatmamak için sigarayı bıraktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da babasını akciğer kanserinden kaybeden 33 yaşındaki Abdulkadir Çaçan, duyduğu acıyı çocuklarına yaşatmamak için 18 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı.

        Kentte yaşayan 3 çocuk babası Çaçan, uzun yıllar sigara kullanan ve akciğer kanserine yakalanan babasını 6 yıl önce kaybetti.

        Babası için duyduğu üzüntüyle çok kez sigarayı bırakmaya karar veren Çaçan'ın girişimleri hep sonuçsuz kaldı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 1,5 yıl önce temizlik personeli olarak görev yapmaya başlayan Çaçan, merkeze başvuranların gördükleri tedavi ve destekle sigarayı bırakmalarından etkilendi.

        Merkezdeki poliklinik desteğinden yararlanarak yaklaşık 2 ay önce sigarayı bırakmayı başaran Çaçan, rahat nefes almaya başladı.

        - "Babam sigarayı bırakmamda en önemli etkendi"

        Çaçan, AA muhabirine, 15 yaşında arkadaş ortamından etkilenerek sigara içmeye başladığını, bir heves uğruna başladığı sigaranın zamanla bağımlılığa dönüştüğünü söyledi.

        Yıllardır günde ortalama 2,5 paket sigara içtiğini, sigara kokusundan dolayı çocuklarının kendisine rahatlıkla sarılamadığını anlatan Çaçan, çalışırken, hareket ederken zorlanmaya başladığını, yiyeceklerden tat alamamaya başladığını belirtti.

        Çaçan, son dönemde sağlık sorunlarının artmaya başladığını dile getirerek, "Sigaranın akciğer kanserini tetiklediğini öğrendim. Babam sigarayı bırakmamda en önemli etkendi. Babam sigaradan dolayı akciğer kanseri oldu. Bir süre sonra da hayatını kaybetti. Babamın acısını yaşadım ve bu acıyı çocuklarıma yaşatmak istemedim çünkü bu, benim elimde olan bir şeydi. Onun için sigarayı bırakmaya karar verdim." dedi.

        Başlarda çok zorlandığını anlatan Çaçan, çalıştığı Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki sigara bırakma biriminden destek alarak sigarayı bırakanları gördüğünde çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Çaçan, aldıkları destekle sigarayı bırakanların merkezden mutlu şekilde ayrıldıklarını görmekten de etkilendiğini anlatarak, şunları söyledi:

        "Sigarayı bıraktığımda ilk 3 gün çok zorlandım. Sonraki süreçte daha kolay oldu. 3 hafta pek sorun yaşamadım. Hiç sigara içmemiş gibi devam ettim hayatıma. Şu anda daha rahat hareket edebiliyorum. Yiyeceklerden tat alabiliyorum."

        - "18 yıl aradan sonra rahat nefes alıyorum"

        Sigarayı bıraktıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Çaçan, çocuklarının da artık sigara kokusundan rahatsızlık duymadığını belirtti.

        Çaçan, merkezdeki sigara bırakma polikliniğinde doktor desteğiyle isteyen herkesin sigarayı bırakabileceğini kaydetti.

        - "Babasıyla aynı kaderi yaşamak istemediğini belirtti"

        Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde doktor Derya Yıldırım da sigara bırakma biriminde başvuran herkese muayene ve ilaç desteği sunduklarını anlattı.

        Sigaranın tüm dünyada ciddi sağlık sorunu olduğunu, başta akciğer kanseri olmak üzere KOAH, inme, kalp krizi gibi en sık ölüm nedenlerinde etken olarak gösterildiğini belirten Yıldırım, merkezin personeli Abdulkadir Çaçan'ın da sigarayı bırakmaya karar verdiğini ve kendilerinden destek istediğini söyledi.

        Yıldırım, Çaçan için sigara bırakma programı hazırlayıp bunu eyleme dönüştürdüklerini ifade ederek, şöyle dedi:

        "Personelimiz, babasını kaybetmesinden dolayı üzgün olduğunu, babasıyla aynı kaderi yaşamak, çocuklarına yaşatmak istemediğini belirtti. Bir yön haritası çizdik ve bunu kendisiyle paylaştık. Personelimiz daha önce de sigarayı bırakma çabasında bulunmuş, çok kez denemiş ama bu konuda başarısız olmuş. Buraya gelip sigarayı bırakanların da kendisine heves vermesiyle tüm işlemleri yerine getirip sigarayı bırakmayı başardı. Artık sigaradan kurtuldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Honda'dan Türkiye'ye yeniden yatırım kararı
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        Denizli'de vahşet! Karısı ve iki çocuğunu öldürdü!
        4 günlük çalışma sistemi işçiyi de işverene de katkı sağlıyor
        4 günlük çalışma sistemi işçiyi de işverene de katkı sağlıyor
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        TÜİK'ten 'suça sürüklenen çocuk' araştırması!
        "Tam bir fiyasko"
        "Tam bir fiyasko"
        Kamu işçilerine son teklif
        Kamu işçilerine son teklif
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Alevler bağ evini sardı! İtfaiyenin inanılmaz mücadelesi kamerada!
        Alevler bağ evini sardı! İtfaiyenin inanılmaz mücadelesi kamerada!
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Trump Beyaz Saray'a 200 milyon dolarlık balo salonu yaptıracak
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Güneş kremleri için 'hormon bozucu etki' uyarısı!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dembélé de geldi
        Dembélé de geldi
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Türkiye'nin ilk kadın jandarma il komutanı, generalliğe terfi etti
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketi denetimlerini sürdür...
        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fiyat etiketi denetimlerini sürdür...
        Hırsızlık şüphelilerine 'Fren' operasyonu: 11 tutuklama
        Hırsızlık şüphelilerine 'Fren' operasyonu: 11 tutuklama
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kamp programı tamamlandı
        Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde kamp programı tamamlandı
        Diyarbakır'da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen binada hasar olmadığı tes...
        Diyarbakır'da sallandığı ihbarıyla tahliye edilen binada hasar olmadığı tes...