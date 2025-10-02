Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 00:54 Güncelleme: 02.10.2025 - 00:54
        Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

        Batman'da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Atatürk Parkı önünde toplanan grup, İsrail karşıtı sloganlar attı, tekbir getirdi.

        Memur-Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, burada yaptığı açıklamada, İsrail’in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadıklarını söyledi.

        Küresel Sumud Filosu'nun sadece bir gemi değil insanlığın onuru olduğunu belirten Önlü, şunları kaydetti:

        "Küresel Sumud Filosu, yalnızca denizlere açılan bir gemi değil zalim kuşatmalara karşı direnişin, sabrın ve Allah'a olan teslimiyetin adı olmuştur. Küresel Sumud Filosu'ndaki gemiler sadece ekmek ve su değil aynı zamanda umut, kardeşlik ve özgürlüğün müjdesini taşıyor. Bugün Sumud Filosu, sadece Gazze'ye değil tüm insanlığın vicdanına seslenmektedir. Bu yolculuk, tarihe düşülen bir nottur."

        - Şırnak

        Şırnak Şehr-i Nuh Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı slogan attı.

        Grup adına açıklama yapan Abdullah Çatı, İsrail'in tüm hukuk ve insanlık değerini hiçe sayan korsan bir saldırı gerçekleştiğini, Küresel Sumud Filosu'nun Filistin halkına insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktıktan sonra hedef alındığını söyledi.

        Bu saldırının yardım filosuna değil insanlık onuruna, adalete ve vicdana yapıldığını anlatan Çatı, şöyle konuştu:

        "Bizler bu kirli saldırıyı işgalci zihniyeti ve onun yerli yabancı tüm işbirlikçilerini en sert şekilde lanetliyoruz. İnsanlık suçu işleyen bu vahşetin karşısında dimdik duracağımızı ilan ediyoruz. Biliyoruz ki, bu saldırı yalnızca Filistin halkını değil ümmetin tamamını, insanlığın vicdanını hedef almıştır. Susmak ihanettir, sessizlik zalime destek olmaktır. Bizim sesimiz, Gazze'de bombalanan evlerin, yıkılan hastanelerin, yetim kalan çocukların sesidir. Biz buradayız, susmuyoruz, boyun eğmiyoruz. Şırnak halkı olarak, kardeşlerimizle omuz omuza, Sumud'un yanında, Filistin'in davasının yanındayız."

        - Siirt

        Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tekbirler getirdi, sloganlar attı.

        Diyanet-Sen Şube Başkanı Hamit Evin tarafından İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze halkı ile Küresel Sumud Filosu'nda yer alanlar için dua edildi.

        Protestoya, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şah Gültekin, Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, İHH Siirt Şube Başkanı Mehmet Faruk Süzgün, HÜDA PAR İl Başkanı Abdülhakim Tekin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Bingöl

        Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde vatandaşlar, Türk Telekom Kavşağı'nda bir araya geldi.

        Katılımcılar, tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

