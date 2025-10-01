Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kuzenleri dışarı çıkmayınca kuyuya inmişler; 4'ü de yan yana defnedildi

        DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kuzen, yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:22 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:22
        Kuzenleri dışarı çıkmayınca kuyuya inmişler; 4'ü de yan yana defnedildi
        DİYARBAKIR’ın Çermik ilçesinde su kuyusunda karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kuzen, yan yana toprağa verildi. Kuzenlerden Kemal Karabağ’ın kuyuya girdiği, dışarı çıkmayınca da diğerlerinin onu kurtarmak için kuyuya indiği ve zehirlendiği belirtildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Kemal Karabağ (18), yaklaşık 15 metre derinliğinde ve uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek için aşağıya indi. Kemal Karabağ çıkmayınca kuzenleri Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35) ve Hanifi Yeşilyaprak da (38) kuyuya indi. Kısa süre içinde 4 kuzenle de irtibat kesildi.

        Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarıyla bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, halat ve merdivenle indikleri kuyuda 4 kişinin jeneratör kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Cenazeler çıkarılırken, haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        KUYU KAPATILDI, KUZENLER YAN YANA DEFNEDİLDİ

        Savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. 200 ppm ve daha fazlasının ölüme yol açtığı karbonmonoksit değerinin kuyuda yapılan ölçümlerde 500 ppm olarak ölçüldüğü belirtildi. Çermik Belediyesi ekipleri tarafından kuyu, sabah saatlerinde iş makinesiyle kapatıldı.

        Otopsi işlemleri sonrası cenazeler, ilçedeki Hazreti Hüseyin Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından kuzenlerin cenazeleri, kırsal Kartaltaşı Mahallesi’ne bağlı Çivan mezrasına götürülerek aile kabristanında yan yana defnedildi. Mehmet Karabağ’ın evli ve 4 çocuk babası, Mehmet Emin Karabağ’ın 5 çocuk babası, Hanifi Yeşilyaprak’ın ise 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Kemal Karabağ’ın ise bekar olduğu belirtildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

