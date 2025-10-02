Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

        Diyarbakır, Elazığ ve Mardin'de ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 01:28 Güncelleme: 02.10.2025 - 01:37
        Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi
        Diyarbakır, Elazığ ve Mardin'de ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki alışveriş merkezi önünde bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, İsrail karşıtı sloganlar attı, Filistin bayrakları taşıdı, tekbir getirdi.

        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yahya Oğraş, burada yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldiklerini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın engellenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Oğraş, şunları kaydetti:

        "Küresel Sumud Filosu'nda yer alan bütün vicdan sahipleri, Allah katında sorumluluklarını yerine getirdi. Onlara destek ve ses olmak için burada toplandık. Allah'ım, sen de bunu kendi rızan için kabul gör. İnanıyoruz ki bu hayra alamettir ve güzel bir çığır olacaktır."

        Açıklamaya, Memur-Sen Şube Başkanı Ramazan Tekdemir​​​​​​​, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da El-Aksa Platformu ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

        Türk ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şube Başkanı Yemliha Akyıldız, grup adına yaptığı konuşmada, bugün tüm insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını belirtti.

        İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını ifade eden Akyıldız, şunları söyledi:

        "Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir, yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor."

        - Mardin

        Mardin'de merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

        Katılımcılar tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, burada yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

        Başboğa, "Allah'ım Gazze'ye ümit olmak için yola çıkanları ümitsiz, dermansız, kimsesiz bırakma. İsrail bunun hesabını mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.

