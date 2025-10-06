Diyarbakır ve çevre illerde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt ve Bingöl'de AK Parti Kadın Kolları tarafından "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, "Özgür Gazze", "İsrail savaş suçlusudur" ve "Free Gaza" yazılı pankartları taşıdı, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, buradaki konuşmasında, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınlar olarak el ele verdiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti.

Barışın kadınlarla mümkün olabileceğini ifade eden Beşe, "Bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak, sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." dedi.

- Elazığ Elazığ'da, AK Parti Elazığ Kadın Kolları İl Başkanlığınca organize edilen etkinliğe katılan kadınlar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. "Özgür Gazze", "İsrail savaş suçlusudur", "Gazze İçin Sessiz Çığlık", "Free Gaza" yazılı pankartları taşıyan katılımcılar, İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, burada, AK Parti Genel Merkezi tarafından tüm illerde eş zamanlı düzenlenen etkinliklerle Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için kadınlar olarak el ele verdiklerini ve bunu tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını belirtti. Barışın kadınlarla mümkün olabileceğini ifade eden Tüver, şunları kaydetti: "Barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünya öylece seyretti. Hamdolsun, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." dedi.

- Mardin Mardin'de, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Kudüs Evi önünde bir araya gelen kadınlar, 15 dakika Gazze için "sessiz çığlık" sloganıyla el ele tutuşarak destek verdi. İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, burada yaptığı açıklamada, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlarda olduklarını dile getirdi. Türkiye'deki 81 ilde kurdukları bu zincirin Gazze'deki anne ve babaların zinciri olduğunu ifade eden Özdaş, Gazze'nin sesini duyurmaya devam edeceklerini ve Küresel Sumud Filosu'na desteklerini sürdüreceklerini aktardı. Programa, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da katıldı. - Batman Batman'da, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığınca Atatürk Parkı yanında bir araya gelen kadınlar, Gazze için dayanışma mesajları verdi.

İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na hukuksuz müdahalesini dünyanın seyrettiğini dile getiren Aksoy, "Hamdolsun Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi vatandaşlarını değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı." ifadelerini kullandı. Programa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi de katıldı - Şırnak Şırnak'ta da AK Parti İl Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar, Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar buradan taşıdıkları, Filistin bayrakları, "Özgür Filistin", "Free Palestine" yazılı dövizler ve "Gazze için Sessiz Çığlık" pankartıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar el ele tutuşarak yürüdü.

İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Bişenk Acar, burada, bugün bütün kimliklerinden sıyrılarak sadece kadın kimlikleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi. Meselenin insanlık meselesi olduğunu kaydeden Acar, "Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir ve bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır." şeklinde konuştu. Programa, Belediye Başkan Vekili Cihat Taşkın da katıldı. - Siirt Siirt'te, AK Parti İl Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlik kapsamında Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde toplanan katılımcılar, "Filistin özgür olacak", "Ey dünya daha kaç çocuk ölmeli" yazılı dövizlerle, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, burada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirtti. Uluslararası sularda İsrail'in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini dile getiren Mavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını söyledi.