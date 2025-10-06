Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "10. Alimler Buluşması" düzenlenecek

        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "10. Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:57 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "10. Alimler Buluşması" düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) tarafından "10. Alimler Buluşması" gerçekleştirilecek.

        Merkez Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan İttihad-ul Ulema Genel Başkan Yardımcısı Molla Mehmet Beşir Şimşek, 11-12 Ekim'de gerçekleştirilecek ve 3 oturumla tamamlanacak programda "İslami kimliğimiz üzerine kurgulanan ideolojik girişimler" temasının işleneceğini belirtti.

        Birçok ülkeden İslam ulemasının katılımıyla Selahaddin Eyyubi Konferans Salonu'nda programın yapılacağını söyleyen Şimşek, Türkiye'nin yanı sıra, İran, Irak, Suriye, Mısır, Filistin, Afganistan, Katar, Lübnan ve Ürdün'den de katılım sağlanacağını ifade etti.

        Şimşek, şunları kaydetti:

        "Her sene farklı bir temayla Diyarbakır'da düzenlediğimiz buluşmamızda bu senede 'İslami kimliğimiz üzerine kurgulanan ideolojik girişimler' ana temasıyla bir buçuk gün sürecek bir çalışmamız olacak. Bu sene de farklı konular üzerine alimlerimiz ve akademisyenlerimiz konuşmalar yapacak. Bu sene özellikle aile ve ahlakı merkezimize aldık. Bu iki hususta toplumumuz büyük bir ızdırap yaşıyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin madde bağımlılığı, çatısı yıkılmaya doğru giden aile problemleri var. Böyle problemlere yönelik alimlerin bir araya gelip konuşmaları, insanları aydınlatmaları ve yol göstermeleri lazım. Bu nedenle bu konuları ele aldık."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Girişimci Kütüphanesi" buluşması düzenlendi
        Diyarbakır'da "Girişimci Kütüphanesi" buluşması düzenlendi
        Diyarbakır'da görevli imamlar tarihi camilerde turistlere 4 dilde hizmet su...
        Diyarbakır'da görevli imamlar tarihi camilerde turistlere 4 dilde hizmet su...
        4 metrekarelik dükkanda yarım asırdır antika saatleri tamir ediyor
        4 metrekarelik dükkanda yarım asırdır antika saatleri tamir ediyor
        Diyarbakır'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı
        Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı