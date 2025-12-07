Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'daki silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin darbedildikten sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 16:14 Güncelleme: 07.12.2025 - 16:14
        Diyarbakır'daki silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kişinin darbedildikten sonra uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Aralık'ta Kooperatifler Mahallesi Hintli Baba Caddesi'ndeki bir kafede K.Ş'nin darbedildikten sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında M.Ş. ile olayın ardından kaçan F.O. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.Ş. serbest bırakıldı, F.O. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kooperatifler Mahallesi Hintli Baba Caddesi'ndeki bir kafede eşini rahatsız ettiği iddiasıyla M.Ş'nin darbettiği K.Ş'yi, M.Ş'nin yeğeni F.O. tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

