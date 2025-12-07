Diyarbakır'daki silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

Kooperatifler Mahallesi Hintli Baba Caddesi'ndeki bir kafede eşini rahatsız ettiği iddiasıyla M.Ş'nin darbettiği K.Ş'yi, M.Ş'nin yeğeni F.O. tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2 Aralık'ta Kooperatifler Mahallesi Hintli Baba Caddesi'ndeki bir kafede K.Ş'nin darbedildikten sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

