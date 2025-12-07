Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Madde Bağımlılığı Paneli" düzenlendi

        Diyarbakır'da, HÜDA PAR tarafından "Madde Bağımlılığı Paneli" gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 07.12.2025 - 23:40
        Diyarbakır'da "Madde Bağımlılığı Paneli" düzenlendi
        Diyarbakır'da, HÜDA PAR tarafından "Madde Bağımlılığı Paneli" gerçekleştirildi.

        Partinin Gençlik Politikaları Başkanlığınca merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Panelde, "Saha Çalışmaları ve Çözüm Önerilerimiz", "Madde Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadelede Sivil Toplumun Rolü", "Sokak Kültürü, Bağımlılık Riski ve Müdahale Modelleri" ve "Madde Bağımlılığının Aile Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" başlıklı sunumlar yapıldı.

        HÜDA PAR Mersin Milletvekili ve Gençlik Politikaları Başkanı Faruk Dinç, uyuşturucunun çok tehlikeli olduğunu ve herkesi hedef aldığını belirtti.

        Dinç, bu konunun çok önemli olduğunu ve parti olarak konuyu her zaman birinci gündem maddeleri haline getirdiklerini ifade etti.

        Madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalara dikkati çeken Dinç, "Bu konuda raporlar hazırladık. Saha araştırmaları yaptık, birebir uyuşturucu bağımlılarıyla görüşmeler sağladık. Çözüm önerilerimizi, ilgili bakanlık ve kurumlara iletmeye çalıştık. Uyuşturucuyla mücadele sadece bir kurumun üstesinden gelebileceği bir konu değil." dedi.

        Uyuşturucu kullanım oranının düşürülmesi için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getiren Dinç, şunları kaydetti:

        "Gençlerin özellikle bu maddelere ulaşmaması gerekiyor. Uyuşturucu baronları, dağıtıcıları ve üreticilerine yönelik net müdahalelerin olması ve topyekun mücadele gerekiyor ve üst bir kurul oluşturulmalı."

        Panel, panelistlerin katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

        Programa, bazı kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

