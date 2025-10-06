Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Hayvanları Koruma Günü" kapsamında çalışmalar yapıldı

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında barınaklara mama bıraktı, kuş evleri inşa etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:28
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Hayvanları Koruma Günü" kapsamında çalışmalar yapıldı
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında barınaklara mama bıraktı, kuş evleri inşa etti.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) Reşide Hatice Hanım Vakfı ve Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda birçok noktada sahipsiz hayvanların beslenmesinin sağlandığı belirtildi.

        VGM tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Diyarbakır Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne mama desteğinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, barınaktaki sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

        Mardin'de de Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle kentin tarihi dokusuna uygun geleneksel kuş evleri inşa edilerek uygun alanlara yerleştirildiği belirtilen açıklamada, "Kuş evleri, kış aylarında kuşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, aynı zamanda hayvan dostu yaklaşımın da bir sembolü oldu." denildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, yapılan çalışmaların önemine değindi.

        Demir, şunları kaydetti:

        "Ecdadımızın vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarını günümüzün ihtiyaçlarına göre yorumlayarak yaşatıyoruz. Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle sahipsiz hayvanlarımızdan doğadaki kuşlara kadar tüm canlılar için iyilik köprüsü kurmaya devam ediyoruz. Vakıf ruhu, yalnızca insanlar için değil, bütün canlılar için yaşamaya devam ediyor."

        Demir, bu kapsamda yaptıkları projelerinin devam edeceğini kaydetti.

