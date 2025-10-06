Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Hayvanları Koruma Günü" kapsamında çalışmalar yapıldı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında barınaklara mama bıraktı, kuş evleri inşa etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) Reşide Hatice Hanım Vakfı ve Mustafa Ağa Bin Mustafa Vakfı'nın hayır şartları doğrultusunda birçok noktada sahipsiz hayvanların beslenmesinin sağlandığı belirtildi.

VGM tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Diyarbakır Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne mama desteğinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, barınaktaki sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Mardin'de de Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle kentin tarihi dokusuna uygun geleneksel kuş evleri inşa edilerek uygun alanlara yerleştirildiği belirtilen açıklamada, "Kuş evleri, kış aylarında kuşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, aynı zamanda hayvan dostu yaklaşımın da bir sembolü oldu." denildi.