        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Ticaret Bakanlığı ekipleri Diyarbakır'da okul kantinlerini denetledi

        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde "fiyat etiketi" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:09
        Ticaret Bakanlığı ekipleri Diyarbakır'da okul kantinlerini denetledi
        Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde "fiyat etiketi" ve "fahiş fiyat" denetimi yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin fiyatları açık ve doğru şekilde görebilmeleri amacıyla okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyat etiketlerini inceledi.

        Denetimlerde özellikle fiyat etiketlerinin mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve satışa sunulan ürünlerde haksız fiyat artışı bulunup bulunmadığını kontrol eden ekipler, kantin işletmecilerine de "Fiyat Etiketi Yönetmeliği" hakkında bilgilendirme yaptı, eksiklik tespit edilen yerlerde uyarıda bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, denetimlerle amaçlarının öğrencilerin ve velilerin alışveriş yaparken fiyat farklarını görebilmeleri ve böylelikle bilinçli tercihlerde bulunabilmeleri olduğunu belirterek, "Okul kantinlerinde yürüttüğümüz bu denetimleri yıl boyunca sürdüreceğiz. Velilerimizin de gördükleri olumsuzlukları bize bildirmeleri büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Vatandaşların okul kantinlerinde veya diğer satış noktalarında karşılaştıkları olumsuzlukları Ticaret İl Müdürlüğüne, ALO 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden bildirebilecekleri anımsatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

