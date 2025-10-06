Habertürk
        Diyarbakır'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu

        Diyarbakır'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu

        Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirincinin hasat dönemi için etkinlik yapıldı.

        Giriş: 06.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:01
        Diyarbakır'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu
        Diyarbakır'ın tescilli Karacadağ pirincinin hasat dönemi için etkinlik yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergani ilçesinin kırsal Demirli Mahallesi'nde yetiştirilen pirincinin hasadı dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, müdürlük olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Karacadağ çeltiğinin hak ettiği değeri bulması ve markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlemesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Alan, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Karacadağ çeltiğini sadece bir pirinç türü olarak değil, yöremize özgü bir değer olarak görüyor ve bu değeri korumak, geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Ergani Kaymakamı Nurbaki Yalçın, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

