Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Silvan Projesi kapsamında "Taşköprü Viyadüğü ve Bağlantı Köy Yolları" yapımı sürüyor

        Diyarbakır'da, Silvan Projesi kapsamında "Taşköprü Viyadüğü ve Bağlantı Köy Yolları" yapımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 12:02 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silvan Projesi kapsamında "Taşköprü Viyadüğü ve Bağlantı Köy Yolları" yapımı sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, Silvan Projesi kapsamında "Taşköprü Viyadüğü ve Bağlantı Köy Yolları" yapımı devam ediyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu doğrultuda yapılan ve Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Silvan Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

        Barajda suyun tutulmaya başlanmasıyla Kulp ilçesine bağlı mahalleler ile Silvan ve Hazro ilçelerinde ulaşımın aksamaması için DSİ tarafından projelendirilen "Taşköprü Viyadüğü ve Bağlantı Köy Yolları Yapımı" işinin ihale edilerek işe başlandığını anımsatan Balta, söz konusu tarihi köprünün 200 metre membasında 115 metre yüksekliğinde ve 518 metre uzunluğunda inşa edilen viyadük inşaatı ve viyadüğe bağlantıyı sağlayan 7 bin 442 metre bitümlü sıcak karışım kaplı bağlantı yolları inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

        Balta, "İşin tamamlanmasıyla vatandaşlara daha yüksek standartta ve daha güvenli trafik akışıyla ulaşım imkanı sağlanmış olacaktır. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 56,35 seviyesinde olup işin 2027'de tamamlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Down sendromlu Sedanur'un gelinlik giyme hayali gerçek oldu
        Down sendromlu Sedanur'un gelinlik giyme hayali gerçek oldu
        Bahar, azmiyle araç kullanmayı öğrenip ehliyet aldı; şimdi kadınlara öğreti...
        Bahar, azmiyle araç kullanmayı öğrenip ehliyet aldı; şimdi kadınlara öğreti...
        Şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldular
        Şampiyonluklarıyla ülkenin gururu oldular
        Bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılığa 22 tutuklama
        Bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılığa 22 tutuklama
        Diyarbakır'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da 40 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 zanlı tutuk...
        Diyarbakır merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonunda 22 zanlı tutuk...