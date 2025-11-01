Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Yeşil-kırmızılı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.