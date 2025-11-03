Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 16:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 16:53
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

        Yakalananlar işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

