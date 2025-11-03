Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik" düzenlenen 53 operasyonda, 52 kilogram skunk, 21 kilogram esrar, 44 lyrica (sentetik hap), 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ve diğer birimlerin de desteğiyle il genelinde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

