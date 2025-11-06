Diyarbakır'da "Uluslararası Mezopotamya İnanç, Kültür ve Gastronomi Turizmi Kongresi" başladı
Diyarbakır'da "3. Uluslararası Mezopotamya İnanç, Kültür ve Gastronomi Turizmi Kongresi" başladı.
Dicle Üniversitesi'nden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, "Dijital Çağda İnanç, Kültür ve Gastronomi" temasıyla DÜ ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, turizmin yalnızca ekonomik bir unsur değil aynı zamanda toplumların sosyal yapısına ve kültürel mirasına dokunan çok boyutlu bir faaliyet olduğunu belirtti.
Ülkenin sahip olduğu eşsiz hazineleriyle turizmde her geçen yıl hedeflerini büyüttüğünü anlatan Eronat, Diyarbakır'ın da tarihi surları, hanları, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, On Gözlü Köprü, Çayönü Höyüğü, Hasuni Mağaraları, Zerzevan Kalesi ve Hevsel Bahçeleriyle turizmde eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.
Eronat, şunları kaydetti:
"Farklı inançlara ev sahipliği yapan kentimiz, çok kültürlü yapısı ve zengin gastronomisiyle de Mezopotamya'nın kadim mirasını geleceğe taşımaktadır. Her yemek bir inancı, her tat bir kültürü temsil eder. Bu kadim topraklarda gastronomi, kültürel sürdürülebilirliği güçlendiren bir köprüdür. Kongremizin, bölge turizminin gelişimine ve akademi sektör iş birliğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum."
DÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bahar Burtan Doğan da turizmin küresel ölçekteki ekonomik ve sosyal önemine değindi.
Dünya genelinde hizmetler sektörünün, tarım ve sanayi sektörlerinin önüne geçtiğini ifade eden Doğan, bu alanın içinde turizmin, en dinamik ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sektörlerden biri olduğunu anlattı.
Konuşmaların ardından 8 Kasım'a kadar sürecek kongrede, oturumlara geçildi.
Kongrenin açılışına, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun ve Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.
