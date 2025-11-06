Diyarbakır'da "Uluslararası Mezopotamya İnanç, Kültür ve Gastronomi Turizmi Kongresi" başladı

Diyarbakır'da "3. Uluslararası Mezopotamya İnanç, Kültür ve Gastronomi Turizmi Kongresi" başladı.

Dicle Üniversitesi'nden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, "Dijital Çağda İnanç, Kültür ve Gastronomi" temasıyla DÜ ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, turizmin yalnızca ekonomik bir unsur değil aynı zamanda toplumların sosyal yapısına ve kültürel mirasına dokunan çok boyutlu bir faaliyet olduğunu belirtti.

Ülkenin sahip olduğu eşsiz hazineleriyle turizmde her geçen yıl hedeflerini büyüttüğünü anlatan Eronat, Diyarbakır'ın da tarihi surları, hanları, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, On Gözlü Köprü, Çayönü Höyüğü, Hasuni Mağaraları, Zerzevan Kalesi ve Hevsel Bahçeleriyle turizmde eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Eronat, şunları kaydetti:

"Farklı inançlara ev sahipliği yapan kentimiz, çok kültürlü yapısı ve zengin gastronomisiyle de Mezopotamya'nın kadim mirasını geleceğe taşımaktadır. Her yemek bir inancı, her tat bir kültürü temsil eder. Bu kadim topraklarda gastronomi, kültürel sürdürülebilirliği güçlendiren bir köprüdür. Kongremizin, bölge turizminin gelişimine ve akademi sektör iş birliğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum."